Майма, Алтай, , 12:37 — REGNUM В Республике Алтай инспекторы ГИБДД помогли роженице своевременно добраться до перинатального центра. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

Инспекторы помогли роженице на Алтае МВД Республики Алтай

Ночью 5 сентября к дежурившим на одной из улиц села Майма сотрудникам обратился взволнованный водитель иномарки. Он рассказал, что в машине находится его жена, у которой уже начались схватки. Боясь, что не успеет довезти её до роддома, он попросил помочь правоохранителей.

«Сообщив о случившемся в дежурную часть, дорожные полицейские решили помочь обратившемуся гражданину. Включив специальные звуковые сигналы и проблесковые маяки, инспекторы сопроводили автомобиль с роженицей», — отметили в ведомстве.

Женщину оперативно доставили в перинатальный центр, где её уже ждали. Спустя двадцать минут на свет родилась девочка, вторая в семье. По словам медиков, благодаря помощи инспекторов в критической ситуации здоровью матери и ребёнка ничего не угрожает.

12 сентября старший инспектор Иван Казанцев и стажёр Алексей Грязев пришли на выписку женщины в перинатальный центр и вручили ей вещи первой необходимости для младенца. Как отмечается, для Ивана Казанцева это уже второй подобный случай. В первый раз он помог роженице в мае 2020 года.