Таллин, 13 сентября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Министр окружающей среды Эстонии Мадис Каллас предлагает не сокращать объемы вырубки в государственных лесах ниже нынешних. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

В качестве оправдания своего предложения министр назвал короеда-типографа и экономический кризис, которые нанесли серьезный ущерб лесной отрасли.

Каллас (однофамилец премьер-министра страны Кайи Каллас — прим. ИА REGNUM) отметил, что перед эстонскими поставщиками услуги центрального отопления стоят очень серьезные вызовы, а стоимость щепы сейчас необычайно высокая. Для снижения цен нужно выпустить на рынок больше древесины и древесных отходов.

«Возможно, мы на время должны увеличить объемы вырубки. Все это связано с тем, что сейчас мы переживаем непривычные времена», — подчеркнул министр.

Министр также отметил, что в долгосрочной перспективе объемы вырубки, в том числе в государственных лесах, должны сократиться. По словам министра, объем вырубки соснового леса мог бы сократиться, а объем вырубки других лесов при необходимости мог бы увеличиться с целью производства щепы и получения биомассы.

Прежний министр окружающей среды Эстонии Тынис Мёльдер до своей отставки неоднократно критиковал темпы вырубки лесов страны, считая их слишком высокими. Он даже распорядился сбавить эти темпы — с 11 000 га до 10 000 га. Его решение теперь и оспаривает новый глава природоохранного ведомства.

22 сентября 2022 года правительство Эстонии обсудит объемы вырубки, запланированные Центром управления государственными лесами.