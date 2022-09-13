Полевской, Свердловская область, 13 сентября, 2022, 12:34 — ИА Регнум. В Полевском Свердловской области устанавливаются обстоятельства столкновения грузовой машины и рейсового автобуса. Об этом сообщает областное Управление ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла в районе 12:50 по местному времени на нерегулируемом перекрёстке. По предварительным данным, водитель 1983 года рождения управлял грузовиком и не уступил дорогу автобусу «ПАЗ». В результате произошло столкновение.

В результате аварии​ пострадали четыре человека. Среди них кондуктор, водитель и два пассажира, в том числе несовершеннолетняя.

Установлено, что водителем грузовика является житель города Волжского Волгоградской области. Полицейским он пояснил, что в последний момент увидел справа от себя приближающийся автобус, применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

Полиция проводит проверку по факту ДТП. Как сообщало ИА REGNUM, также им заинтересовалась прокуратура.