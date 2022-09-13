Орел, 13 сентября, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Отопление в жилых домах Орла решили включить раньше срока — уже с 13 сентября, сообщил в соцсетях глава администрации города Юрий Парахин.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

«Процесс небыстрый и требует терпения. Как правило, подача теплоносителя во все дома — а их в Орле порядка двух тысяч, — требует до пяти дней», — уточнил мэр

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября власти Орла заявили о начале отопительного сезона для школ, детских садов и больниц. Отопление в домах планировали включать с 19 сентября. Однако жители в соцсетях активно жаловались на холод в квартирах, и власти решили пойти навстречу горожанам. Добавим, что сейчас в Орле +11, а уже в пятницу, 16 сентября, ожидается до +19 тепла.