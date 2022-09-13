Сеул, 13 сентября 2022, 12:34 — REGNUM За последние шесть лет в Южной Корее было зафиксировано свыше 560 тыс. попыток взлома правительственных сайтов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на отчет министерство внутренних дел страны.

Хакерство
Хакерство
Christoph Scholz

Согласно опубликованным данным, с 2017 года по июль 2022 года в стране было зафиксировано 558 675 попытки взлома компьютерных систем правительства.

Известно, что в 2017 году было зарегистрировано 62 532 попытки, в 2018 году — 94 980 попыток, в 2019 году — 124 754 попытки, в 2020 году — 108 810 попыток, в 2021 году — 101 123 попытки.

Анализ адресов, с которых были совершены атаки, показал, что 22,9% попыток были совершены из Китая, 20,2% — из США, 8,5% — из Южной Кореи, 4,7% — из России, 2,8%— из Германии и 2,4% — из Бразилии.