Сеул, 13 сентября, 2022, 12:34 — ИА Регнум. За последние шесть лет в Южной Корее было зафиксировано свыше 560 тыс. попыток взлома правительственных сайтов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на отчет министерство внутренних дел страны.

Christoph Scholz Хакерство

Согласно опубликованным данным, с 2017 года по июль 2022 года в стране было зафиксировано 558 675 попытки взлома компьютерных систем правительства.

Известно, что в 2017 году было зарегистрировано 62 532 попытки, в 2018 году — 94 980 попыток, в 2019 году — 124 754 попытки, в 2020 году — 108 810 попыток, в 2021 году — 101 123 попытки.

Анализ адресов, с которых были совершены атаки, показал, что 22,9% попыток были совершены из Китая, 20,2% — из США, 8,5% — из Южной Кореи, 4,7% — из России, 2,8%— из Германии и 2,4% — из Бразилии.