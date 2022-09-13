Москва, , 12:31 — REGNUM Осенняя сессия Госдумы обещает быть напряженной, депутатам предстоит рассмотреть важный законопроект о федеральном бюджете на ближайшие три года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, за летние месяцы в Государственную думу поступило 162 законодательные инициативы. Сегодня на рассмотрении находятся 1342 законопроекта. 314 из которых приняты в первом чтении, 4 — во втором.

«Одним из ключевых вопросов нашей повестки на ближайшие месяцы станет бюджет на следующий год и плановый период. Он будет внесен в Государственную думу до 1 октября. Комитет по бюджету и налогам на протяжении лета вместе с правительством вел работу над проектом бюджета. Когда мы говорим об отпусках, их не было ни у Андрея Михайловича Макарова, ни у его коллег. И, кстати, это дает нам сегодня возможность быть более подготовленными и, конечно, важно чтобы с приоритетами определились другие комитеты. Важно, чтобы на протяжении вот этого времени до внесения законопроекта о бюджете в Государственную думу, комитеты Государственной думы по своему профилю проработали все предложения отраслевым министерств с тем, чтобы сформировалась повестка, которую затем вы будете отстаивать», — сказал спикер Госдумы.

Володин отметил, что в правительстве с большим вниманием стали относиться к предложениям Госдумы.

«Вы видите, что все предложения, которые вносятся в ходе обсуждения проекта бюджета, постановления Государственной думы, принимаемые при обсуждении бюджета, правительство выполняет, держит на контроле Министерство финансов. Это говорит о том, что мы вышли на совершенно другой уровень обсуждения ключевого закона, главного финансового документа страны», — добавил он.

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