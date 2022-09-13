Москва, 13 сентября, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Осенняя сессия Госдумы обещает быть напряженной, депутатам предстоит рассмотреть важный законопроект о федеральном бюджете на ближайшие три года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

По его словам, за летние месяцы в Государственную думу поступило 162 законодательные инициативы. Сегодня на рассмотрении находятся 1342 законопроекта. 314 из которых приняты в первом чтении, 4 — во втором.

«Одним из ключевых вопросов нашей повестки на ближайшие месяцы станет бюджет на следующий год и плановый период. Он будет внесен в Государственную думу до 1 октября. Комитет по бюджету и налогам на протяжении лета вместе с правительством вел работу над проектом бюджета. Когда мы говорим об отпусках, их не было ни у Андрея Михайловича Макарова, ни у его коллег. И, кстати, это дает нам сегодня возможность быть более подготовленными и, конечно, важно чтобы с приоритетами определились другие комитеты. Важно, чтобы на протяжении вот этого времени до внесения законопроекта о бюджете в Государственную думу, комитеты Государственной думы по своему профилю проработали все предложения отраслевым министерств с тем, чтобы сформировалась повестка, которую затем вы будете отстаивать», — сказал спикер Госдумы.

Володин отметил, что в правительстве с большим вниманием стали относиться к предложениям Госдумы.

«Вы видите, что все предложения, которые вносятся в ходе обсуждения проекта бюджета, постановления Государственной думы, принимаемые при обсуждении бюджета, правительство выполняет, держит на контроле Министерство финансов. Это говорит о том, что мы вышли на совершенно другой уровень обсуждения ключевого закона, главного финансового документа страны», — добавил он.