Ханты-Мансийск, 13 сентября, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) бывший участковый осуждён за получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Kaluga.sledcom.ru Взятка

Установлено, что участковый уполномоченный полиции в 2019 году систематически получал от сургутских владельцев торговых точек деньги за покровительство, бездействие и попустительство по службе. В итоге он незаконно получил взятки на сумму свыше 200 тыс. рублей.

Суд признал уже бывшего участкового виновным по ч. 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»). И назначил ему наказание в четыре года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 750 тыс. рублей с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года.

Согласно данным портала правовой статистики, в Тюменской области с начала 2022 года по июль направлено в суд 61 преступление по статье 290 УК РФ.