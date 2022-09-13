Белград, 13 сентября, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В результате односторонних шагов властей Косова опасность силового конфликта в регионе является близкой и серьезной. Об этом 13 сентября заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе специального заседания сербской Скупщины (парламента).

Mc.rs Александр Вучич

Как указал Вучич, на севере Косово выросло присутствие подразделений косовоалбанского МВД.

«Находимся в моменте, когда Сербия из-за шагов Приштины находится перед значительными вызовами безопасности… Хочу сказать, что растет присутствие спецназа приштинской полиции на севере Косово и Метохии. Расскажу и об укреплении их постов. Здесь нет создания кризиса сербской стороной… Опасность близка, объективна и серьезна», — сказал он.

Также сербский лидер уточнил, что его слова могут подтвердить представители проживающих в Косово сербов, и подчеркнул, что власти Сербии продолжают быть «приверженными диалогу».

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве Косово 12 сентября объявили двух граждан Сербии персонами нон грата.