Орел, 13 сентября 2022, 12:28 — REGNUM Глава Заводского района Орла Маргарита Деркач вместе со своим водителем отняли у пьяного хулигана копию знамени Победы, которую тот пытался похитить из Комсомольского сквера. Об инциденте 13 сентября в соцсетях сообщил глава администрации Орла Юрий Парахин.
Он пояснил, что глава районе увидела, как нетрезвый мужчина пытается вынести из Комсомольского сквера знамя, которое крепилось на металлическом уголке. Парахин предположил, что именно металические части и стали целью злоумышленника — чтобы сдать их в металлолом.