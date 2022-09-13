Орел, , 12:28 — REGNUM Глава Заводского района Орла Маргарита Деркач вместе со своим водителем отняли у пьяного хулигана копию знамени Победы, которую тот пытался похитить из Комсомольского сквера. Об инциденте 13 сентября в соцсетях сообщил глава администрации Орла Юрий Парахин.

Знамя Победы во главе «Бессмертного полка» Александр Погожев © ИА REGNUM

Он пояснил, что глава районе увидела, как нетрезвый мужчина пытается вынести из Комсомольского сквера знамя, которое крепилось на металлическом уголке. Парахин предположил, что именно металические части и стали целью злоумышленника — чтобы сдать их в металлолом.

«Не побоявшись конфликта, Маргарита Владимировна отстояла Знамя Победы и вернула на законное место. Молодец, спасибо большое! И отдельное — её водителю, который не дал женщину в обиду!» — написал Парахин.