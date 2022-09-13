Орел, 13 сентября, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Глава Заводского района Орла Маргарита Деркач вместе со своим водителем отняли у пьяного хулигана копию знамени Победы, которую тот пытался похитить из Комсомольского сквера. Об инциденте 13 сентября в соцсетях сообщил глава администрации Орла Юрий Парахин.

Александр Погожев ИА REGNUM Знамя Победы во главе «Бессмертного полка»

Он пояснил, что глава районе увидела, как нетрезвый мужчина пытается вынести из Комсомольского сквера знамя, которое крепилось на металлическом уголке. Парахин предположил, что именно металические части и стали целью злоумышленника — чтобы сдать их в металлолом.

«Не побоявшись конфликта, Маргарита Владимировна отстояла Знамя Победы и вернула на законное место. Молодец, спасибо большое! И отдельное — её водителю, который не дал женщину в обиду!» — написал Парахин.