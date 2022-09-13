Петропавловск-Камчатский, 13 сентября, 2022, 12:28 — ИА Регнум. На прямую линию с губернатором Камчатки Владимиром Солодовым, которая состоится 15 сентября в 19:30 по местному времени, поступило более 1000 вопросов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Басаргина Яна Владимир Солодов

Читайте также: Мастер-план столицы Камчатки стал модельным для Дальнего Востока — Солодов

Жители Камчатки задают вопросы по темам ремонта дорог, здравоохранения, образования, туристической сферы, культуры, благоустройства, повышения заработной платы и регулирования цен.

Больше всего обращений поступило от населения Петропавловска-Камчатского и Елизовского района.

Прямая линия с губернатором Владимиром Солодовым будет транслироваться в прямом эфире телеканалов «Россия-24», «41 регион», «Камчатка-1», а также на Youtube- и RuTube-каналах правительства края.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки Владимир Солодов по итогам VII Восточного экономического форума, который проходил во Владивостоке с 5 по 8 сентября, заявил, что представление концепции стратегического планирования Петропавловска-Камчатского президенту России Владимиру Путину прошло успешно.