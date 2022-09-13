Москва, , 12:28 — REGNUM Евросоюз сегодня уже вряд ли можно назвать партнёром России. Об этом сегодня, 13 сентября, каковым он являлся на протяжении многих лет, заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия-24».

Евросоюз GDJ

Постпред отметил, что Евросоюз всегда был непростой партнёр для России, но это был партнёр не только торгово-экономический в течение многих лет, но и внешнеполитический.

«К сожалению, сегодня такого о Евросоюзе сказать я не могу. Партнёры друг против друга санкции не вводят», — подчеркнул Чижов.

ИА REGNUM сообщало, постпред России при Европейском союзе Владимир Чижов заявлял, что отношения Москвы и Брюсселя уже не вернутся к докризисному состоянию.

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