Астана, 13 сентября, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев знает об инициативе группы депутатов парламента республики вернуть Нур-Султану прежнее название Астана. Об этом 13 сентября сообщил журналистам пресс-секретарь президента Руслан Желдибай.

(сс) Ninara Нур-Султан

«Предложение парламентариев включено в проект Конституционного закона с согласия главы государства», — сказал Желдибай.

Он добавил, что Токаев считает роль первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева исторически решающей в становлении республики.

Напомним, с предложением переименовать Нур-Султан в Астану 2 сентября выступила группа депутатов парламента «Жана Казахстан» («Новый Казахстан»). Они заявили, что неправильно было называть город именем человека при его жизни.