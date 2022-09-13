Мадрид, 13 сентября, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Экстренное заседание министров энергетики стран Евросоюза созовёт Еврокомиссия (ЕК) до конца сентября. Об этом 13 сентября заявила вице-премьер Испании Тереса Рибера в интервью телеканалу TV3.

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По её словам, на заседании будет рассмотрен комплекс мер, направленных на преодоление энергетического кризиса.

«Нам нужно будет увидеть, какие именно условия выдвигает ЕК в преддверии окончательных переговоров и утверждения регламента 30 сентября», — сказала Рибера.

Она отметила, что до конца сентября председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен проведёт внеочередной Совет ЕС по энергетике.

Ранее министры энергетики стран ЕС не смогли согласовать потолок цен на российский газ и поручили ЕК изучить возможность ограничить цены на все виды газа, включая сжиженный природный газ (СПГ).

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