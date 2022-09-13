Москва, , 12:24 — REGNUM Учитывая дефицит газа в Германии и текущий уровень инфляции потребительских цен в районе 8%, можно ожидать рост инфляции к концу 2022 года свыше 10%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября заявил заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Германия Petra B. Fritz

«Германия является крупнейшим производителем товаров в ЕС, и если немецкие предприятия не закроются из-за высоких издержек, вызвав дефицит товаров, то им придётся переложить издержки на потребителей, подняв цены на товары. Поднятие ставки ЕЦБ особенно не поможет, так как ещё больше увеличит издержки предприятий, разгоняя инфляцию дальше», — сказал Перепелица.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Германии в августе уровень инфляции подскочил до 7,9% из-за роста цен на продукты питания и энергоносители.