Кострома, 13 сентября 2022, 13:57 — REGNUM Пруд, расположенный на территории бывшего санатория «Костромской» в микрорайоне Малышково, находится в опасности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила сопредседатель экологического движения «Во имя жизни» Валентина Ямщикова.

Пруд, расположенный на территории бывшего санатория «Костромской»
Пруд, расположенный на территории бывшего санатория «Костромской»
Валентина Ямщикова

По информации общественницы, за последнюю неделю уровень воды в водоеме опустился как минимум на метр. По её мнению, обмеление связано со строительством, начавшимся недалеко от него.

«Этот пруд существовал ещё в 18 веке, когда на этом месте располагалась усадьба. Он был соединён каналом с каскадом других прудов, находящихся в одном створе с ним. Позднее канал был засыпан. Сейчас в 60 метрах от пруда, как раз между каскадом и водоёмом, о котором идёт речь, вырыт котлован под строительство. Он загружен кирпичом из разрушенной водонапорной башни детского санатория «Костромской» и другими строительными отходами и наполняется водой. Предполагаю, что падение уровня воды связанно именно с этим», — сказала Ямщикова.

На месте уже побывали представители природоохранной прокуратуры. Общественница направит обращение в адрес надзорного органа с тем, чтобы он остановил строительные работы и провёл расследование по поводу случившегося.

«Пруд всегда был жемчужиной старинного парка. Это культурное и историческое наследие, визитная карточка места. Местные жители любят гулять у него. В конце концов, лучшее место отдыха для любого человека располагается там, где есть вода и зеленые насаждения. Все это необходимо сохранить», — добавила общественница.

Добавим, что котлован вырыт за пределами земель бывшего санатория и не входит в зону Особо охраняемой природной территории регионального значения, в отличие от пруда. Он находится на муниципальной земле.

Справка: в советские годы санаторий «Костромской» считался одним из лучших в области. В 2011 году его закрыли из-за нерентабельности, в 2015 году здания здравницы продали частным инвесторам.

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