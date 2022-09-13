Экологи: пруд бывшего санатория «Костромской» находится в опасности
Кострома, 13 сентября, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Пруд, расположенный на территории бывшего санатория «Костромской» в микрорайоне Малышково, находится в опасности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила сопредседатель экологического движения «Во имя жизни» Валентина Ямщикова.
По информации общественницы, за последнюю неделю уровень воды в водоеме опустился как минимум на метр. По её мнению, обмеление связано со строительством, начавшимся недалеко от него.
На месте уже побывали представители природоохранной прокуратуры. Общественница направит обращение в адрес надзорного органа с тем, чтобы он остановил строительные работы и провёл расследование по поводу случившегося.
Добавим, что котлован вырыт за пределами земель бывшего санатория и не входит в зону Особо охраняемой природной территории регионального значения, в отличие от пруда. Он находится на муниципальной земле.
Справка: в советские годы санаторий «Костромской» считался одним из лучших в области. В 2011 году его закрыли из-за нерентабельности, в 2015 году здания здравницы продали частным инвесторам.