Кострома, 13 сентября, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Пруд, расположенный на территории бывшего санатория «Костромской» в микрорайоне Малышково, находится в опасности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила сопредседатель экологического движения «Во имя жизни» Валентина Ямщикова.

Валентина Ямщикова Пруд, расположенный на территории бывшего санатория «Костромской»

По информации общественницы, за последнюю неделю уровень воды в водоеме опустился как минимум на метр. По её мнению, обмеление связано со строительством, начавшимся недалеко от него.

«Этот пруд существовал ещё в 18 веке, когда на этом месте располагалась усадьба. Он был соединён каналом с каскадом других прудов, находящихся в одном створе с ним. Позднее канал был засыпан. Сейчас в 60 метрах от пруда, как раз между каскадом и водоёмом, о котором идёт речь, вырыт котлован под строительство. Он загружен кирпичом из разрушенной водонапорной башни детского санатория «Костромской» и другими строительными отходами и наполняется водой. Предполагаю, что падение уровня воды связанно именно с этим», — сказала Ямщикова.

На месте уже побывали представители природоохранной прокуратуры. Общественница направит обращение в адрес надзорного органа с тем, чтобы он остановил строительные работы и провёл расследование по поводу случившегося.

«Пруд всегда был жемчужиной старинного парка. Это культурное и историческое наследие, визитная карточка места. Местные жители любят гулять у него. В конце концов, лучшее место отдыха для любого человека располагается там, где есть вода и зеленые насаждения. Все это необходимо сохранить», — добавила общественница.

Добавим, что котлован вырыт за пределами земель бывшего санатория и не входит в зону Особо охраняемой природной территории регионального значения, в отличие от пруда. Он находится на муниципальной земле.