Москва, 13 сентября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. В России ситуация с низкой безработицей пока продолжится, и, скорее всего, в ближайшие два месяца никакого существенного роста не будет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября заявила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Бен Шан. Безработица

«Может быть незначительный рост на десятые доли процента из-за того, что после летнего периода все те, кто отложил поиск работы, выйдут на рынок труда, — сказала Иванова-Швец. – А вот 2023 год очень сложно прогнозировать. Ситуация меняется стремительно. Ведь прогнозы на 2022 год, как мы видим, не сбываются. Если не будет никаких форс-мажорных ситуаций, то уровень безработицы будет тоже на низком уровне. Есть спрос на рабочую силу, а в условиях санкций переориентация на внутреннее производство будет его поддерживать. Конечно, меняется и будет меняться профессионально-квалификационная структура рынка труда, снижается спрос на одни профессии и растёт на другие, поэтому очень важно стимулировать обучение и переобучение для быстрейшего трудоустройства и адаптации».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в РФ наибольший рост безработицы ожидается в автопроме, полиграфии и печати, ювелирном производстве, лесной промышленности и производстве из дерева.