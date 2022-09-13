Магнитогорск, Челябинская область, , 12:23 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области 43-летняя женщина предстанет перед судом за истязание несовершеннолетнего с особой жестокостью и за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным следствия, свою преступную деятельность она вела шесть лет. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, эта гражданка в целях наказания применяла насилие к ребёнку 2015 года рождения. На лице ребёнка обнаружили четыре рубца, а на руках — более 60.

По данным эксперта, рубцы уже не исчезнут. Здоровью ребёнка причинён тяжкий вред. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский райсуд.