Москва, , 12:22 — REGNUM Экономика Евросоюза испытает на себе отрицательные последствия американского протекционизма. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября заявила профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Галина Бунич.

США и Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

«В условиях трансформации мирохозяйственных связей и глобальных финансовых отношений, США, безусловно, будут проводить жесткую протекционистскую политику для стабилизации внутренней экономики, снижения инфляции и социальной напряженности, — сказал она. — Для стран Евросоюза ряд мер, предпринимаемых США, будут иметь отрицательные последствия. Но США не допустят торговой войны на основе введения временных исключений. Евросоюз подчинится воле США».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что экономическая политика Вашингтона может подорвать его же планы по созданию антикитайского альянса.

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