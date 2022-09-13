Алжир, , 12:30 — REGNUM Правительство Алжира работает над примирением и объединением политических сил Палестины. Как ожидается, в ноябре 2022 года в Алжире пройдёт встреча лидеров партии ФАТХ, которое является правящей партией Палестинской Автономии и группировки ХАМАС, которая руководит сектором Газы.

Израиль и Палестина Иван Шилов © ИА REGNUM

Как заявил в интервью Al-Araby-al-Jadid источник в движении ФАТХ, в состав делегации войдёт заместитель главы движения Махмуд аль-Алул и ряд других партийных руководителей.

«Движению ХАМАС и ФАТХ в настоящее время предлагается провести двусторонний диалог под эгидой Алжира, за которым последовало приглашение всех палестинских фракций в Алжир. Мы стремимся к достижению палестинского единства, и мы надеемся, что диалог между ФАТХ и ХАМАС достигнет желаемого результата», — цитирует Al-Araby-al-Jadid заявление источника.