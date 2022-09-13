Эрзинский район, Тыва, 13 сентября, 2022, 12:21 — ИА Регнум. В Эрзинский район Тувы по поручению руководителя МЧС России Александра Куренкова направлена аэромобильная группировка и вертолет Ми-8 МЧС России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Вертолет МЧС

В районе в настоящее время бушует три крупных лесных пожара, которые угрожают чабанским стоянкам. На месте с огнём борются более 440 человек и 52 единиц техники, в том числе пять воздушных судов.

В состав аэромобильной группировки МЧС входят 60 человек и более десяти единиц спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе введён режим чрезвычайной ситуации в лесах. Площадь пожаров превышает 4,5 тыс. га. Леса горят в том числе на особо охраняемых территориях — заповедника «Азас» и «Убсунурская котловина».