Херсон, Бывш. УССР, 13 сентября 2022, 12:21 — REGNUM Киевские боевики избрали себе в Херсонской области в качестве главных мишеней для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре города Херсон и Новая Каховка, сообщил 13 сентября заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов побывал на передовой и снял видеоролик, заявив, что Херсону ничего не угрожает. В своем телеграм-канале он также пояснил, что виртуально наступать на Херсонском направлении продолжают лишь киевские нацистские паблики.
Читайте также: Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов: никто никуда не отступает и не отступит