Херсон, Бывш. УССР, , 12:21 — REGNUM Киевские боевики избрали себе в Херсонской области в качестве главных мишеней для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре города Херсон и Новая Каховка, сообщил 13 сентября заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Систематические массированные обстрелы и ракетные удары ведутся по гражданской инфраструктуре городов Херсон и Новая Каховка. Они избрали эти города в качестве главных мишеней, чтобы затем отчитаться по картинке об успешно сделанной работе перед своими западными так называемыми партнерами, которые их спонсируют», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов побывал на передовой и снял видеоролик, заявив, что Херсону ничего не угрожает. В своем телеграм-канале он также пояснил, что виртуально наступать на Херсонском направлении продолжают лишь киевские нацистские паблики.

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