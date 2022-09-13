Гагра, Абхазия, , 12:21 — REGNUM Сотрудники Института археологии РАН в ходе раскопок возле города Очамчира в Абхазии обнаружили древнее святилище колхидской культуры. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба института.

Отмечается, что возраст находки определён на уроне VI–IV вв. до н. э. В святилище найден каменный «идол», подобный которому ранее на Северном Кавказе находили только один раз — в Северной Осетии.

«Найденные в культурном слое предметы — античные нашивки и бусины, фигурки греческих и египетских божеств, импортная греческая керамика в сочетании с вкопанным в пол святилища обтесанным камнем-«идолом» свидетельствуют о сильном влиянии античной цивилизации на культуру древнего населения Колхиды», — говорится в сообщении.

Как рассказал пресс-службе глава российско-абхазской экспедиции Александр Скаков, раскопки в этом месте идут четвёртый год. Археологи работают на месте городища Гиеноса, где был византийский храм.

«Святилище находится непосредственно под слоями, относящимися к храму — это любопытный факт, который указывает на особое отношение жителей к этому месту», — сказал Скаков.

По данным пресс-службы, также на месте святилища нашли серебряную монету, обломки железных клинков, немного гвоздей и стеклянных бусин.

Напомним, в Очамчире в августе 2021 года обнаружили свинцовый саркофаг. Подобной находки больше нигде не было на территории Причерноморья. Археологические исследования Гиеноса начались ещё в 30-е годы ХХ века.