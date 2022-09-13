Москва, , 12:20 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил в течение октября — ноября провести публичные слушания по законопроектам о запрете нетрадиционных ценностей, передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Предлагаю запланировать публичные слушания внесенных законодательных инициатив в ближайшее время. А затем выйти на принятие закона», — сказал Володин.

Он напомнил, что в Государственную думу поступили резонансные инициативы о запрете информации, пропагандирующей нетрадиционные отношения.

«Есть законопроект комитета по вопросам семьи, женщин и детей… Есть инициатива комитета по информационной политике. Инициатива находится в высокой степени готовности. Вопрос очень важный», — сказал Володин.

Спикер Госдумы также подчеркнул, что в палате парламента находится огромное количество обращений с просьбой принять закон о запрете пропаганды, разрушающей наше общество и традиционные семейные ценности. Речь идет в том числе о запрете ЛГБТ-пропаганды.

Читайте ранее в этом сюжете: Роскомнадзор поддержал законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии