Москва, 13 сентября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. К концу 2022 года российский рынок электроники может как восстановиться, если сохранится политико-экономический статус-кво, так и просесть, если ведущие недружественные страны будут ужесточать контроль за товародвижением в стремлении дестабилизировать потребительский рынок РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал информацию о том, что в августе 2022 оборот продаж электроники в онлайн-сегменте упал почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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«В августе мы видели снижение оборота онлайн-продаж электроники при вполне активных покупках. В магазинах электроники снова появилось достаточное количество покупателей. При этом было заметно падение среднего чека. И это объясняется не только ажиотажным спросом весной, но и отступлением пандемии, выходом покупателя в офлайн, неполным предложением, переходом на новые схемы товародвижения, укреплением рубля. Последний фактор сдержал ожидаемый ввиду усложнения логистики рост розничных цен, — сказал Чеглов. — Осенью можно ожидать активизации маркетинга со стороны ведущих в недалеком прошлом производителей (Apple, Samsung). Обе компании спокойно относятся к оптовым перепродажам своих изделий и уже подготовили ряд стимулирующих скидок. Этот подход не могут не заметить их китайские конкуренты. А значит, предложение будет расширяться. И если схемы параллельного импорта нарушены не будут, то осенью будет оживление сегмента».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Цыганов заявил, что снижение интереса к покупкам электроники в РФ связано с тем, что серьезная часть потребителей заняли выжидательную позицию.