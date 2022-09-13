Херсон, Бывш. УССР, 13 сентября 2022, 12:19 — REGNUM Перебои с подачей электроэнергии, а также с горячим и холодным водоснабжением наблюдаются в настоящее время в Херсоне. Об этом 13 сентября сообщает РИА Новости.
Уточняется, что около 11:00 жилые дома города остались без электричества, однако затем оно появилось, однако при этом пропало водоснабжение.
Кроме того, указывается, что глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев рассказал, что в городе Новая Каховка также имеются перебои с электричеством и подачей воды.
«У нас были перебои с подачей электроэнергии: то включают, то нет, сейчас все отключено», — сказал он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что в районе Святогорска польских наемников в составе ВСУ больше, чем самих киевских боевиков.