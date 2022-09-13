Вологда, 13 сентября, 2022, 12:19 — ИА Регнум. За восемь месяцев 2022 года жители Вологодской области перевели на счета мошенников 157 млн рублей. Число дистанционных преступлений в регионе сократилось почти на 18%, сообщает региональное УМВД.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Мошенники

Эксперты считают, несмотря на положительную динамику, есть еще направления, по которым нужно усилить работу.

«Создание четкой установки со стороны правоохранительных органов, Роскомнадзора, банковских учреждений и иных публичных организаций по вопросам финансовой, а также публичной безопасности — залог поэтапного устойчивого снижения показателей преступности», — отмечает доктор юридических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института государства и права РАН Татьяна Щукина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье задержали мошенников , вымогавших деньги «за родственника в ДТП».