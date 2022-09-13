Северск, Томская область, 13 сентября, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Северске Томской области прокуратура организовала проверку соблюдения трудового законодательства по коллективному обращению граждан. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Ysia.ru Прокуратура

В ходе проверки выяснилось, что филиал Томского НИИ курортологии и физиотерапии ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России более двух месяцев не выплачивал 375 бывшим работникам компенсации за неиспользованный отпуск. Сумма задолженности превысила 8,3 млн рублей.

В связи с этим прокурор Северска внёс директор филиала представление об устранении нарушений закона.

«По результатам прокурорского вмешательства начисленные компенсации выплачены бывшим работникам института в полном объёме», — отметили в прокуратуре.