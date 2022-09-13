Санкт-Петербург, , 12:22 — REGNUM Для жителей самого крупного в Петербурге Приморского района, которые вынуждены стоять в очередях на остановках в часы пик, запустили дополнительные автобусы, проинформировали 13 сентября в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Автобусы «Пассажиравтотранс» Петербурга t. me/patspb

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жители новостроек самого большого района города Приморского вынуждены идти несколько километров пешком до метро или стоять в гигантских очередях на посадку в автобусы, чтобы добраться в часы пик до работы или учебы. Чтобы решить возникшую проблему городской перевозчик с 13 сентября увеличил на маршрутах № 127 и 127М количество автобусов.

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«В часы пик на линию дополнительно направляются два автобуса по будним дням и четыре автобуса по выходным дням», — рассказали в пресс-службе.

Помимо этого, для повышения комфорта поездок на маршруте № 13, пролегающем по Московскому району, в отдельные периоды будут задействованы двухсекционные автобусы особо большого класса.

Напомним, что ранее предприятие уже направило на востребованные направления в разных районах Петербурга более 40 дополнительных автобусов. Кроме того ИА REGNUM сообщало, что работа городского транспорта осложняется нехваткой кадров, из-за пандемии было сокращено количество маршрутов, а водители и машинисты сменили работу и возвращаться не спешат. Таким образом в Петербурге образовался дефицит кадров в 4 тыс. человек.

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