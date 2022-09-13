Москва, 13 сентября, 2022, 13:22 — ИА Регнум. В пресс-центре REGNUM проходит тридцать четвёртое заседание экспертного клуба «Регион».

Иван Шилов ИА REGNUM
Выборы-2022: трансформация повестки и новое доминирование «Единой России»

Тема заседания: Выборы-2022: трансформация повестки и новое доминирование «Единой России».

Вопросы для обсуждения:

  1. «Донбасский консенсус»: содержание феномена, динамика, влияние на выборы.

  2. Были ли выборы референдумными?

  3. Новое доминирование «Единой России»: характер, структура, региональная специфика.

  4. Губернаторские кампании: федеральные тренды и региональная специфика.

  5. Выборы в Законодательные собрания и муниципалитеты: федеральные тренды и региональная специфика.

В заседании принимают участие:

Асафов Александр Николаевичполитолог, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва»
Громский Алексей Анатольевичпредставитель АПЭК в Новгородской области
Гусев Дмитрий Геннадьевичдепутат Государственной думы РФ
Еловский Дмитрий Сергеевичгенеральный директор коммуникационного агентства «Actor»
Жаров Максим Викторовичполитолог
Забродин Евгений Георгиевичполитолог, член Общественной палаты Российской Федера­ии
Загребной Юрий Леонтьевичглавный редактор ИА «Моссовет»
Казанков Григорий Михайловичполиттехнолог, доцент МГУ им. Ломоносова
Климанов Владимир Викторовичдиректор Института реформирования общественных финансов, доктор экономических наук
Максимов Андрей Альбертовичруководитель компании «Максимов консалтинг»
Марков Сергей Александровичдиректор Института политических исследований
Минтусов Игорь Евгеньевичпрезидент Европейской ассоциации политических консультантов, председатель совета директоров «Никколо М»
Орлов Дмитрий Ивановичпредседатель Экспертного клуба «РЕГИОН», генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, член Высшего совета партии «Единая Россия», кандидат исторических наук
Потуремский Виктор Александровичгенеральный директор Центра стратегического планирования