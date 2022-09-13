Выборы-2022: трансформация повестки и новое доминирование «Единой России»

«Донбасский консенсус»: содержание феномена, динамика, влияние на выборы.

Были ли выборы референдумными?

Губернаторские кампании: федеральные тренды и региональная специфика.

Выборы в Законодательные собрания и муниципалитеты: федеральные тренды и региональная специфика.