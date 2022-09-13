Выборы-2022: трансформация повестки и новое доминирование «Единой России»
Москва, 13 сентября, 2022, 13:22 — ИА Регнум. В пресс-центре REGNUM проходит тридцать четвёртое заседание экспертного клуба «Регион».
Иван Шилов ИА REGNUM
Выборы-2022: трансформация повестки и новое доминирование «Единой России»
Тема заседания: Выборы-2022: трансформация повестки и новое доминирование «Единой России».
Вопросы для обсуждения:
«Донбасский консенсус»: содержание феномена, динамика, влияние на выборы.
Были ли выборы референдумными?
Новое доминирование «Единой России»: характер, структура, региональная специфика.
Губернаторские кампании: федеральные тренды и региональная специфика.
Выборы в Законодательные собрания и муниципалитеты: федеральные тренды и региональная специфика.
В заседании принимают участие:
|Асафов Александр Николаевич
|политолог, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва»
|Громский Алексей Анатольевич
|представитель АПЭК в Новгородской области
|Гусев Дмитрий Геннадьевич
|депутат Государственной думы РФ
|Еловский Дмитрий Сергеевич
|генеральный директор коммуникационного агентства «Actor»
|Жаров Максим Викторович
|политолог
|Забродин Евгений Георгиевич
|политолог, член Общественной палаты Российской Федераии
|Загребной Юрий Леонтьевич
|главный редактор ИА «Моссовет»
|Казанков Григорий Михайлович
|политтехнолог, доцент МГУ им. Ломоносова
|Климанов Владимир Викторович
|директор Института реформирования общественных финансов, доктор экономических наук
|Максимов Андрей Альбертович
|руководитель компании «Максимов консалтинг»
|Марков Сергей Александрович
|директор Института политических исследований
|Минтусов Игорь Евгеньевич
|президент Европейской ассоциации политических консультантов, председатель совета директоров «Никколо М»
|Орлов Дмитрий Иванович
|председатель Экспертного клуба «РЕГИОН», генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, член Высшего совета партии «Единая Россия», кандидат исторических наук
|Потуремский Виктор Александрович
|генеральный директор Центра стратегического планирования