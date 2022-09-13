Москва, 13 сентября, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Российская сторона не будет уподобляться Европейскому союзу, приостановившему упрощённый визовый режим для российских граждан. Об этом 13 сентября заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Он подчеркнул, что Москва не будет «отвечать зеркально» на такие действия.

«Мы останемся страной, приверженной демократии, свободе передвижения, будем страной, открытой для тех, кто хочет приехать и увидеть, как реально живут россияне и что происходит в России, — подчеркнул в интервью телеканалу «Россия-24» дипломат. — То есть мы не будем давать зеркального ответа».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза достигли договорённости о полной приостановке действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией». Также он отметил, что с середины июля ЕС наблюдает серьезный приток граждан России в соседние страны, и это «угрожает безопасности этих государств».

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Как отметил российский политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин, Евросоюз никогда не предоставлял привилегии при получении виз гражданами России, а потому приостановка соглашения ЕС об упрощенном визовом режиме с РФ не окажет глобального влияния на ситуацию.

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