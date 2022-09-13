Краснодар, 13 сентября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Житель Славянска Краснодарского края осуждён за дачу взятки директору филиала «Россети Кубань», об этом сообщила 13 сентября объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

Согласно приговору суда, подсудимый, являясь представителем ДПК «Альбатрос», в июне 2021 года предложил взятку в размере 500 тыс. рублей директору филиала ПАО «Россети Кубань». Деньги предназначались за сокращение сроков процесса технологического присоединения ДПК «Альбатрос» к электрическим сетям. Руководитель филиала сообщил о предложенной взятке правоохранителям. Взяткодателя после передачи денег задержали сотрудники УФСБ по региону.

Сам подсудимый при рассмотрении дела своей вины не признал — он утверждал, что деньги передал в качестве добровольной материальной помощи за выдачу законных технических условий. Однако суд пришёл к выводу о виновности фигуранта. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Его взяли под стражу в зале суда.