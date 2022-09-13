Москва, , 12:17 — REGNUM Проверку по факту демонтаж памятника советским солдатам в парке в Раади в Тарту (Эстония) поручил организовать председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом 12 сентября сообщила пресс-служба СК РФ.

Александр Бастрыкин Kremlin.ru

Уточняется, что в названном парке в Тарту начат демонтаж памятника погибшим при освобождении Эстонии от немецко-фашистских захватчиков воинам Красной армии и в течение ближайшего времени археологи намерены начать извлечение останков, похороненных около него солдат. При этом напоминается, что ранее эстонские власти объявили о начале кампании по демонтажу всех советских памятников в стране

Также указывается, что такого рода действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и его решающей роли в победе над немецким фашизмом.

«Глава Следственного комитета поручил следователям организовать проверку по данному факту, а также запросить в МИД России необходимую информацию», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по фактам задержания киевскими нацистами учителей, которые преподавали в Харьковской области по российским учебным программам.