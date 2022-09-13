Бухарест, , 12:17 — REGNUM Запасы первичных энергетических ресурсов в Румынии сократились по сравнению с 2021-м годом в среднем на 2,6%, что является тревожным для румынской экономики показателем. Об этом 13 сентября сообщает бухарестская информационная служба News. ro.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным Национального института статистики (INS), добыча нефти для внутренних нужд страны упала в месяц с 65 млн баррелей до 62 млн баррелей, а объемы аккумуляции электроэнергии снизились с 40 млн кВт/ч до 37 795 млн кВт/ч.

Выработка тепловых электростанций составила 12 452 млн кВт/ч, что на 182,7 млн кВт/ч меньше (-1,4%). Производство гидроэлектростанций составило 8 794 млн кВт/ч, снизившись на 3 255 млн кВт/ч (-27%), а атомных электростанций — 6 193 млн кВт/ч, снизившись на 55,5 млн кВт/ч (-0,9%).

Напомним, ранее власти Румынии отказались от требования ЕС уменьшить объемы использования электричества для бытовых потребителей.