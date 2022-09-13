Бухарест, 13 сентября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Запасы первичных энергетических ресурсов в Румынии сократились по сравнению с 2021-м годом в среднем на 2,6%, что является тревожным для румынской экономики показателем. Об этом 13 сентября сообщает бухарестская информационная служба News. ro.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По данным Национального института статистики (INS), добыча нефти для внутренних нужд страны упала в месяц с 65 млн баррелей до 62 млн баррелей, а объемы аккумуляции электроэнергии снизились с 40 млн кВт/ч до 37 795 млн кВт/ч.

Выработка тепловых электростанций составила 12 452 млн кВт/ч, что на 182,7 млн кВт/ч меньше (-1,4%). Производство гидроэлектростанций составило 8 794 млн кВт/ч, снизившись на 3 255 млн кВт/ч (-27%), а атомных электростанций — 6 193 млн кВт/ч, снизившись на 55,5 млн кВт/ч (-0,9%).

Напомним, ранее власти Румынии отказались от требования ЕС уменьшить объемы использования электричества для бытовых потребителей.