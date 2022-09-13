Чебоксары, , 12:17 — REGNUM В столице Чувашии планируют построить новую магистральную дорогу в Новом городе, на что выделено более 450 млн рублей. Соответствующее извещение о проведении закупки опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Трасса Иван Шилов © ИА REGNUM

Государственным заказчиком выступает казённое учреждение «Республиканская служба единого заказчика» (подведомственное минстрою Чувашии). Речь идёт о строительстве магистральной дороги районного значения № 3 в жилом районе «Новый город» в Чебоксарах (первый этап).

Цена контракта составляет450 507 756 рублей, источник финансирования — республиканский бюджет Чувашии.

Контракт заключён с обществом «Строительное управление — 29» (г. Чебоксары). Данное решение поддержано на заседании оперативного штаба по повышению эффективности использования бюджетных средств на осуществление закупок товаров, работ, услуг.

Дорогу должны построить к 30 ноября 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM , в Чебоксарах выделено свыше 2,65 млн рублей на строительный контроль новой дороги в микрорайоне Солнечный.

Подробнее: В Чебоксарах потратят 2,6 млн рублей на проверку новой дороги