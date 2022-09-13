Чебоксары, 13 сентября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. В столице Чувашии планируют построить новую магистральную дорогу в Новом городе, на что выделено более 450 млн рублей. Соответствующее извещение о проведении закупки опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Трасса

Государственным заказчиком выступает казённое учреждение «Республиканская служба единого заказчика» (подведомственное минстрою Чувашии). Речь идёт о строительстве магистральной дороги районного значения № 3 в жилом районе «Новый город» в Чебоксарах (первый этап).

Цена контракта составляет450 507 756 рублей, источник финансирования — республиканский бюджет Чувашии.

Контракт заключён с обществом «Строительное управление — 29» (г. Чебоксары). Данное решение поддержано на заседании оперативного штаба по повышению эффективности использования бюджетных средств на осуществление закупок товаров, работ, услуг.

Дорогу должны построить к 30 ноября 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM , в Чебоксарах выделено свыше 2,65 млн рублей на строительный контроль новой дороги в микрорайоне Солнечный.

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