Стокгольм, , 12:22 — REGNUM В Стокгольме Социал-демократы кажутся крупными победителями региональных выборов, в то время как «сине-зеленый» блок, состоящий из правых партий и Зеленых, теряет голоса. Об этом 13 сентября сообщил новостной портал Omni.

Старый город, Стокгольм (сс) Nordenfan

Однако оппозиция (Умеренные, Христианские демократы, Либералы и Шведские демократы), похоже, потеряет Зеленых, которые перейдут в лагерь Социал-демократов.

«Это как раз то, к чему мы открыты. Мы проведем переговоры на этой неделе. Но мы должны иметь результаты на руках и знать, как выглядит распределение мандатов», — говорит газете Dagens ETC Сандра Иванович Рубин, лидер Зеленых в Стокгольме.

Редакция ИА REGNUM напоминает, что выборы в Швеции состоялись 11 сентября. Итоги голосования до сих пор подводятся.

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