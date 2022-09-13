Лондон, 13 сентября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. В августе 2022 года инфляция цен на продукты питания в Великобритании достигла рекордного уровня более 12%, а средний годовой счет увеличился на 571 фунт стерлингов.

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Исследовательская компания Kantar, которая отслеживает расходы и цены в супермаркетах, сообщила, что стоимость продуктов питания в августе выросла до 12,4% в годовом исчислении, и это самый быстрый рост с начала наблюдений в 2008 году.

«Похоже, что продуктовой инфляции не видно конца, поскольку темпы роста цен на продукты питания и напитки продолжают ускоряться», — заявил глава отдела розничной торговли Kantar Фрейзер Маккевитт.

Он также добавил, что средний годовой счет за продукты питания увеличится с 4610 фунтов до 5181 фунта, если потребители сохранят свои покупательские привычки.

Особенно быстро растут цены в таких категориях, как молоко, масло и корм для собак — на 31%, 25% и 29% соответственно.

Ради экономии потребители предпочитают покупать товары собственных торговых марок супермаркетов. За последние четыре недели общие расходы на товары под собственной торговой маркой розничных сетей увеличились на 393 млн фунтов, что позволило им занять 51-процентную долю рынка.

Дисконтные супермаркеты также демонстрируют хорошие результаты.