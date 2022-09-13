Махачкала, , 12:16 — REGNUM В Дагестане установлен «телефонный террорист» отправлявший сообщения о минировании зданий. Им оказался 15-летний школьник, которого вычислили сотрудники управлений ФСБ и МВД. Его доставили в отдел полиции вместе с отцом, сообщили 13 сентября в пресс-службе регионального управления МВД.

Телефонный терроризм Shkolazhizni.ru

Задержанный за ложные сообщения о готовящихся терактах объяснил свои действия глупостью и желанием пошутить, однако, как отметили в полиции, «есть основания предполагать, что действовал подросток не один».

В первом своем сообщении, отправленном 11 сентября в одну из школ города Махачкалы, задержанный написал, что он «напихал в бомбу тротила» и поместил её в фойе, во втором, сообщении, сделанном ночью, он подтвердил эти сведения. Из-за этого всю ночь территорию школы обследовали сапёры с собаками, пишет «Дагестанская правда».

Теперь за свои действия подросток должен отвечать по статье УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Уточняется, что он воспитывается в полной семье и на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит.

Напомним, утром 12 сентября в ряде школ Махачкалы были прерваны занятия из-за сообщений об угрозе теракта. В городском управлении образования сообщили, что сигналы о минировании поступили по телефону и на электронную почту школ.