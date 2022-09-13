Самара, 13 сентября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Делегация из Китая прибывает в Самарскую область. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

Сообщается, что делегация из КНР будет работать в регионе до 16 сентября. Члены китайской делегации намерены также посетить Тольятти. Целью бизнес-миссии является установление экономических связей между предприятиями Самарской области и предпринимателями Китая.

Отмечается, что в составе китайской делегации — крупнейшие закупщики сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, представители компании-дистрибьютора российских продуктов в Китае в онлайн и офлайн сегменте, генеральный директор китайской национальной продовольственной корпорации COFCO Group (одной из крупнейших государственных холдинговых компаний пищевой промышленности КНР).

Читайте также: Власти Самарской области развивают сотрудничество с одной из провинций КНР