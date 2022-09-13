Стокгольм, 13 сентября, 2022, 12:24 — ИА Регнум. На выборах в риксдаг Швеции, по предварительным данным, правый блок лидирует с одним мандатом. При этом все избирательные округа в стране подсчитаны. В настоящее время разница между левыми партиями у власти и правой оппозицией составляет 47 000 голосов. Об этом 13 сентября сообщил новостной портал Omni.

Швеция

Но результат выборов еще окончательно не определен.

Досрочные голоса и голоса шведов, проживающих за границей, еще предстоит подсчитать. Ожидается, что финальные результаты станут известны только в четверг, 15 сентября. Ранее СМИ писали, что итоги будут объявлены 14 сентября.

На выборах текущего года Центральная избирательная комиссия Швеции получила около 64 000 голосов из-за рубежа. Считается, что количество досрочных голосов также увеличилось, но неясно, сколько их.