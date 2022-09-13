Москва, 13 сентября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В разных районах Москвы на территории 3,5 га при поддержке инвесторов создадут три новых производства. На предприятиях создадут около 700 новых рабочих мест, сообщается на портале мэра столицы.

https://adm44.ru Производство

Так, в промзоне Курьяново построит завод по выпуску оборудования для производства пенополиуретана и изделий из него. В коммунальной зоне Пенягино появится предприятие по изготовлению упаковки типа тетрапак и синтетических материалов.

На северо-востоке столицы в Алтуфьевском районе построят фабрику по пошиву спецодежды. Также предприятие будет выпускать широкий ассортимент гражданской верхней одежды из кожи и меха.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в шести технопарках создадут 6,8 тыс. рабочих мест.

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