Полевской, Свердловская область, 13 сентября 2022, 12:19 — REGNUM Прокуратура взяла на контроль ДТП в Полёвском Свердловской области, в котором пострадали пассажиры, водитель и кондуктор рейсового автобуса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по региону.
Авария произошла днём 13 сентября. Столкнулись грузовой автомобиль и рейсовый автобус. По предварительной информации, виновником аварии стал водитель грузовика, который на перекрёстке не уступил дорогу автобусу.
В результате ДТП пострадали четыре человека. У двух пассажиров и водителя диагностировали незначительные травмы, а кондуктора госпитализировали с травмами средней тяжести.
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