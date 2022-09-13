Полевской, Свердловская область, 13 сентября, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Прокуратура взяла на контроль ДТП в Полёвском Свердловской области, в котором пострадали пассажиры, водитель и кондуктор рейсового автобуса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по региону.

Ysia.ru Прокуратура

Авария произошла днём 13 сентября. Столкнулись грузовой автомобиль и рейсовый автобус. По предварительной информации, виновником аварии стал водитель грузовика, который на перекрёстке не уступил дорогу автобусу.

В результате ДТП пострадали четыре человека. У двух пассажиров и водителя диагностировали незначительные травмы, а кондуктора госпитализировали с травмами средней тяжести.