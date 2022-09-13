Москва, , 12:14 — REGNUM Фракция ЛДПР в Госдуме будет настаивать на введении запрета вейпов на территории России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября, об этом заявил руководитель фракции Леонид Слуцкий.

Вейп

Напомним, в ходе первого пленарного заседания нижней палаты парламента планируется рассмотреть в первом чтении законопроект, в котором регулируется порядок налогообложения акцизом одноразовых электронных систем доставки никотина. В документе предлагается установить ставку акциза на вейпы, включающую ставку акциза в рублях за электронное устройство и за объем жидкости в таком устройстве.

«Мы занимаем здесь жесткую и бескомпромиссную позицию. Недавно в Новосибирской области молодой человек умер от вейпов. Мы говорим о том, что эти изделия должны быть полностью запрещены и не стоит искать в законодательстве лазейки, облагая акцизом вейпы», — сказал Слуцкий.

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