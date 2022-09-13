Стокгольм, 13 сентября 2022, 12:19 — REGNUM Основной линией лидера оппозиции Ульфа Кристерссона является правительство Швеции, состоящее только из его партии Умеренных и Христианских демократов. Об этом написала 13 сентября газета DN со ссылкой на осведомленный источники.

Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон
Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон
Moderaterna.se

Как сообщили источники, Либералам уже было отказано войти в состав кабинета министров.

«Дело не только в мандатах. Просто такое правительство будет иметь наибольшую власть», сказали источники DN, которые знают о ходе переговоров внутри оппозиции.

Однако пресс-секретарь Умеренных Никлас Гилстрем считает, что информация DN совсем неверна.

«Она полностью фальшивая», — пишет он в текстовом сообщении в комментарии для газеты Aftonbladet.

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