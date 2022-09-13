Стокгольм, , 12:19 — REGNUM Основной линией лидера оппозиции Ульфа Кристерссона является правительство Швеции, состоящее только из его партии Умеренных и Христианских демократов. Об этом написала 13 сентября газета DN со ссылкой на осведомленный источники.

Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон Moderaterna.se

Как сообщили источники, Либералам уже было отказано войти в состав кабинета министров.

«Дело не только в мандатах. Просто такое правительство будет иметь наибольшую власть», — сказали источники DN, которые знают о ходе переговоров внутри оппозиции.

Однако пресс-секретарь Умеренных Никлас Гилстрем считает, что информация DN совсем неверна.

«Она полностью фальшивая», — пишет он в текстовом сообщении в комментарии для газеты Aftonbladet.

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